El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, en Meis se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 8 grados en las primeras horas de la mañana, pero se espera que suban rápidamente a medida que avance el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave y constante será ideal para quienes planeen salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes de Meis disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La visibilidad será excelente, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre, como paseos, excursiones o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. En resumen, el tiempo en Meis hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día perfecto para salir y disfrutar de la primavera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.