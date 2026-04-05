El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople desde el norte, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en general en rangos moderados, lo que no debería afectar las actividades cotidianas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

La puesta de sol se producirá a las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con el cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y dignos de una fotografía. En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.