El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 5 de abril de 2026, Marín disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. La temperatura oscilará entre los 8 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 11 grados a las 00:00 y descendiendo a 8 grados a las 05:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 16:00 y un máximo de 23 grados a las 17:00.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 81% a las 00:00 y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 46% a las 14:00. Esto sugiere un ambiente relativamente seco durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a la sensación de calor en la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Marín pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 23:00. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:05. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día ideal para disfrutar de paseos por la playa o actividades al aire libre en Marín.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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