El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con un ambiente fresco que invitará a abrigarse un poco al salir. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 77% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un buen momento para actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar del entorno natural de Lalín.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 16 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:03.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.