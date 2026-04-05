El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille con fuerza durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones óptimas, con una descripción general de "despejado" en todos los periodos. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén nubes que puedan interrumpir la luz solar.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con valores que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance el día, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 20 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la noche, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, comenzando en un 82% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 46% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, la humedad más baja contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 7 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará a dirección noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h. Este viento suave será un complemento agradable para el tiempo primaveral, proporcionando una brisa refrescante sin ser demasiado incómoda.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la isla. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la primavera en A Illa de Arousa, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.