El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable y templado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% por la mañana y disminuyendo hasta un 27% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en las horas cercanas al mediodía, cuando se prevé que alcance los 19 grados . Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h. A lo largo de la jornada, se espera que el viento sople con mayor intensidad en las horas de la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Esto puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en A Guarda, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos, excursiones o simplemente para disfrutar de la belleza natural de la región.

El amanecer se producirá a las 08:11 y el ocaso será a las 21:05, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para aprovechar al máximo el día. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para explorar los alrededores, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.