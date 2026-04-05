El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con nubes altas durante la madrugada, pero a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque 21 grados. La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% hacia la noche. Esto contribuirá a un ambiente fresco y agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en los momentos más cálidos del día. No se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en términos de condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

El amanecer se producirá a las 08:10 y el ocaso será a las 21:05, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy en Gondomar se presenta como un día ideal para salir y disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.