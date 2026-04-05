El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo hasta un 29% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:04. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje de Forcarei en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.