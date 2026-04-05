El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 8 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 3 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura más intensa. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más frías de la mañana. Esto podría generar una sensación de frío más notable, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A partir de las 10 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 10 grados . Durante la tarde, se prevé un aumento gradual de la temperatura, que podría llegar hasta los 23 grados en su punto máximo, alrededor de las 5 de la tarde. La humedad relativa disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, A Estrada experimentará un día variado, comenzando con cielos despejados, seguido de un periodo de nubosidad y culminando en una tarde soleada y cálida. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable y la ausencia de precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.