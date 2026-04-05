El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 88% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 67% a las 10 de la mañana y bajando aún más a un 52% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable a medida que se acerque el mediodía.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de alrededor de 3 a 4 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando hasta 7 km/h en dirección norte y posteriormente del suroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 5 y las 6 de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitaciones en todos los periodos del día. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:05, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, dando paso a una noche tranquila y serena. En resumen, hoy en Cuntis se prevé un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.