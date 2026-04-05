El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este incremento será acompañado por una disminución gradual de la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 28% hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la dirección del viento cambiará hacia el suroeste en la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio del calor.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente hasta el ocaso, que se producirá a las 21:05. Esta prolongada exposición solar contribuirá a que las temperaturas se mantengan agradables durante la tarde y la noche. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones son ideales para paseos, deportes y reuniones al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.