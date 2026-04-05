El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Durante la noche, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 12 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será notable, especialmente entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque sus valores más altos. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 33% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 08:08 y el ocaso a las 21:03, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que A Cañiza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.