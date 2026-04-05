El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 5 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 11 grados a las 9:00 y subiendo a 12 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.
El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva, la brisa se sentirá más suave, haciendo que el tiempo sea agradable para paseos y actividades recreativas.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados entre las 16:00 y las 17:00. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 54% hacia las 17:00, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 21:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:05. La brisa del noreste continuará, aunque con menor intensidad, proporcionando un ambiente tranquilo para finalizar el día.
En resumen, Cangas disfrutará de un día primaveral ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en la playa, en el monte o simplemente paseando por la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»