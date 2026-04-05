El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 11 grados a las 9:00 y subiendo a 12 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva, la brisa se sentirá más suave, haciendo que el tiempo sea agradable para paseos y actividades recreativas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados entre las 16:00 y las 17:00. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 54% hacia las 17:00, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 21:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:05. La brisa del noreste continuará, aunque con menor intensidad, proporcionando un ambiente tranquilo para finalizar el día.

En resumen, Cangas disfrutará de un día primaveral ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en la playa, en el monte o simplemente paseando por la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.