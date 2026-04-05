El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 82% y bajando gradualmente a un 71% durante las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el sol brillará intensamente, lo que ayudará a calentar el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con una velocidad de 7 km/h en la mañana, aumentando ligeramente a 8 km/h durante la tarde. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 16 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes deseen realizar paseos por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso notable en la temperatura, que podría bajar a 15 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:05.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la hospitalidad de sus gentes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.