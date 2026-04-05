El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde la mañana hasta el ocaso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Desde primera hora de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente hasta los 6 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de nubes, hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca y húmeda, el ambiente se tornará más seco y confortable a medida que el día avance.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento ligero será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindarán una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y de sus paisajes.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.