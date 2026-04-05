El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 46% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará conforme avance el día, especialmente con la llegada de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento cambiará a oeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 21:05, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar desde la costa. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para pasear por la playa o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y vientos suaves, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.