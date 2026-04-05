El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas favorables para Barro. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, predominando del este y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. Las temperaturas comenzarán a descender después de las 18:00 horas, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 14 grados .

En resumen, el día de hoy en Barro se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.