El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados , con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 6 km/h. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados a media tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La humedad relativa se situará en torno al 75%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Baiona.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados , lo que hará que sea un momento ideal para pasear por la playa o disfrutar de un café en una de las terrazas del puerto. La brisa del mar, aunque suave, será refrescante y agradable, especialmente para aquellos que decidan pasar tiempo al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:05, un espectáculo que no te querrás perder.

En resumen, el día en Baiona se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la hospitalidad de sus gentes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.