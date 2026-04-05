El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general en el ambiente.
En cuanto a la nubosidad, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas en las primeras horas, pero estas se disiparán rápidamente. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:03.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.
El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas del día.
En resumen, As Neves disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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