El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y disminuyendo a lo largo del día, con valores que oscilarán entre el 59% y el 76%. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá debido a la humedad en el aire.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá disfrutar de un día sin interrupciones, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que favorecerá la realización de paseos y actividades recreativas en la costa y en el entorno natural de Vilanova de Arousa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:04, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La combinación de cielos despejados y nubes altas puede proporcionar un atardecer pintoresco, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se perfila como agradable, con temperaturas moderadas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es una jornada propicia para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 7:00 AM. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 4 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 4 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el sol haga breves apariciones, especialmente en las horas centrales, aunque la nubosidad seguirá siendo la característica principal del cielo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.