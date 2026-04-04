El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el sol haga breves apariciones, especialmente en las horas centrales, aunque la nubosidad seguirá siendo la característica principal del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de mayor calor, hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la tarde o la noche, ya que la sensación térmica puede ser más fresca debido al viento.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y alcanzando hasta un 83% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de la humedad y las temperaturas más altas podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar algo de frescura al ambiente, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado y la alta humedad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Hoy, 4 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 4 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.