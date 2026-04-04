El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente estable con condiciones agradables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual en la temperatura, que podría llegar hasta los 22 grados en su punto máximo. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará con algunas nubes altas, se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 43% y el 54%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:03. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, lo que promete ser un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A las 01:00, la temperatura se situará en 13 grados, y para las 02:00, descenderá a 12 grados. A partir de las 03:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, alcanzando su mínimo a las 05:00.

El día de hoy en Redondela se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Hoy, 4 de abril de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con un cielo que seguirá mayormente despejado hasta el amanecer.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.