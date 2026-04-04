El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará los 23 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica será más confortable, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 80% en la mañana, disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable tener en cuenta estas ráfagas si se planean actividades al aire libre, ya que podrían influir en la comodidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Vila de Cruces sin inconvenientes.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un tiempo cálido y un viento moderado hará que sea un día ideal para actividades familiares, paseos y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura matutina comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo a 10 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 13 grados , con un ligero descenso a 10 grados durante la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 4 de abril de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.