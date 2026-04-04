El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente tranquilo en términos de condiciones climáticas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% y aumentando gradualmente hasta un 71% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Vigo podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar a los 21 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 14 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:04 horas.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada agradable, con temperaturas moderadas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento propicio para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la ciudad o simplemente relajarse en los espacios verdes.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las temperaturas oscilen entre los 10 y 14 grados , alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 55% y podría llegar hasta un 70% hacia el final de la jornada.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A las 01:00, la temperatura se situará en 13 grados, y para las 02:00, descenderá a 12 grados. A partir de las 03:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, alcanzando su mínimo a las 05:00.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando, alcanzando los 11 grados a las 02:00 y 03:00, antes de estabilizarse en torno a los 10 grados a las 04:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.