El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

La temperatura experimentará un ligero descenso en las primeras horas, alcanzando su mínimo de 7 grados a las 5 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, se espera un aumento gradual, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 20 grados, descendiendo nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 40% hacia las 5 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas, especialmente con la brisa que se espera.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 7 km/h, aumentando a 10 km/h en la tarde y alcanzando picos de 13 km/h hacia el final de la jornada. Esta brisa suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de un día sin lluvias. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia las 10 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:04, marcando el final de un día que promete ser agradable y tranquilo en Valga.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente a partir de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados .

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se espera en Pontecesures un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.