El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un mínimo de 11 grados a las 04:00 y 05:00 horas, antes de comenzar a subir nuevamente.

A partir de las 06:00 horas, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 10 grados hasta las 08:00 horas. Durante la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 12 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 15 grados a las 10:00 horas. La sensación térmica será agradable, con una humedad relativa que rondará entre el 50% y el 62% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a un ambiente fresco y cómodo.

A medida que el día avance, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 02:00 horas. Desde las 11:00 horas en adelante, el cielo estará mayormente cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris durante la tarde. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

El viento soplará del norte en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad. Se anticipan ráfagas de viento que alcanzarán hasta 36 km/h entre las 15:00 y 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 25 grados a las 14:00 horas y manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 17:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 22 grados a las 18:00 horas y bajando a 20 grados a las 19:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 21:03 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado a medida que avance la tarde. En resumen, se espera un día agradable en Tui, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el aumento del viento por la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el paisaje, manteniendo las temperaturas estables en torno a los 12 y 13 grados.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa será del 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se mantengan mayormente estables, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.