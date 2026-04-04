El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en la tarde, antes de experimentar un leve aumento hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 79% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento cambiará a dirección sur y se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El estado del cielo variará a lo largo del día. Aunque por la mañana y parte de la tarde se mantendrá poco nuboso, se anticipa un aumento en la nubosidad hacia la noche, con la presencia de nubes altas. Sin embargo, no se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Tomiño disfruten de un atardecer despejado, con el ocaso programado para las 21:03.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se caracteriza por temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, con la promesa de un ambiente tranquilo y sin complicaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga constante, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 48%, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un mínimo de 11 grados a las 04:00 y 05:00 horas, antes de comenzar a subir nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.