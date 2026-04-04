El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con un cielo que seguirá mayormente despejado hasta el amanecer.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 15:00, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, lo que podría dar lugar a un cielo más cubierto, aunque sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 71% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta un 42% a las 14:00. Esto indica que el ambiente se sentirá más seco durante las horas más cálidas, lo que puede ser agradable para quienes planean salir. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 63% a las 21:00.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 7 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche. A partir de las 18:00, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo velocidades moderadas.

En resumen, el día en Soutomaior se perfila como mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la posible llegada de nubes altas en la tarde y a la intensidad del viento, que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado dominado por nubes altas, pero a medida que avanza la mañana, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy en Redondela se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente estable con condiciones agradables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.