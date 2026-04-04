El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio del día, se sentirá más seco a medida que avance la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la presencia del viento.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 21 km/h. A medida que el día avance, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en Silleda durante el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de tormentas o chubascos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Silleda sin inconvenientes. En resumen, el tiempo de hoy en Silleda se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 13 grados , con un ligero descenso a 10 grados durante la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 4 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.