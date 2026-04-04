El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, con una temperatura inicial de 14 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y alcanzando picos de hasta el 91% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h, predominando la dirección del viento del oeste. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo de nubes altas, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente relajarse en la playa.

La puesta de sol está programada para las 21:04, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La combinación de cielos poco nubosos y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo lo que la naturaleza y el entorno tienen para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 17 grados a las 12:00 horas.

Hoy, 4 de abril de 2026, Marín se despertará con un cielo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente en las horas centrales y de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.