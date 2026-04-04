El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 28% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 39% hacia la noche. Esto podría generar una ligera sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque también es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un momento ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:03. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12°C hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una ligera brisa del sureste que alcanzará velocidades de hasta 7 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 49%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Hoy, 4 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará marcada por estas nubes, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso, especialmente durante la madrugada y al final de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se mantengan mayormente estables, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.