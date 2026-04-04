El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se mantengan mayormente estables, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas pico. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 88% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más altas. Este viento podría ser un alivio en las horas más cálidas, aunque también es recomendable tener precaución con objetos sueltos en exteriores.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos y actividades recreativas, especialmente en la tarde, cuando el sol estará en su punto más alto y el cielo se mantendrá despejado.

El orto se producirá a las 08:11 y el ocaso a las 21:03, lo que proporciona un amplio margen de luz diurna para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, lo que promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa será del 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un mínimo de 11 grados a las 04:00 y 05:00 horas, antes de comenzar a subir nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.