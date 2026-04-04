El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 54% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h desde el suroeste durante las horas centrales del día. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas. En la mañana, el viento soplará con una velocidad de 3 a 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La salida del sol está programada para las 08:12, y el ocaso se producirá a las 21:04, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

Es recomendable llevar ropa ligera, pero también considerar una chaqueta ligera para la tarde, cuando el viento pueda hacer que la sensación térmica sea más fresca. En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 7:00 AM. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche.

Hoy, 4 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.