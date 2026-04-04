El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy en Redondela se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera que vayan aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo hasta un 47% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 08:11 y el ocaso será a las 21:03, lo que significa que los habitantes de Redondela podrán disfrutar de un día largo y luminoso. En resumen, el tiempo de hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado dominado por nubes altas, pero a medida que avanza la mañana, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Hoy, 4 de abril de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con un cielo que seguirá mayormente despejado hasta el amanecer.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente estable con condiciones agradables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.