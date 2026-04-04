El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a los 15 grados a media mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 50% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor en la mañana puede ser notable, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que es una buena noticia para los planes al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el viento, que soplará principalmente del sur-suroeste, se sienta más fresco, especialmente en las horas de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que sople con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en las zonas expuestas. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescor durante la tarde.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:03. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos y actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Barro se prepara para un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados a las 15:00 horas.

Hoy, 4 de abril de 2026, Marín se despertará con un cielo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente en las horas centrales y de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.