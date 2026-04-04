El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se espera en Pontecesures un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, pero a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. En las primeras horas, la humedad será alta, alcanzando hasta el 100% en la madrugada, pero a medida que avance el día, se espera que descienda, estabilizándose en torno al 40-50% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin que esto afecte la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados en las últimas horas del día. La brisa del sur se intensificará ligeramente, con rachas que podrían llegar a los 14 km/h, pero sin causar incomodidad.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de temperaturas suaves y cielos parcialmente nublados hará que la jornada sea placentera, ideal para disfrutar de actividades al aire libre con amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Hoy, 4 de abril de 2026, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 8 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.