El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará marcada por estas nubes, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso, especialmente durante la madrugada y al final de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que variarán entre el 30% y el 78% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo conforme avance el día, alcanzando su mínimo en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más tempranas, mientras que por la tarde, la combinación de temperaturas más cálidas y menor humedad podría resultar en un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Ponteareas disfruten de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se registrarán temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 62% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se mantengan mayormente estables, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.