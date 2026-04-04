El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas y al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo a 11 grados en las horas más tempranas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% y descendiendo a un 39% durante las horas centrales del día, para luego aumentar nuevamente hacia la tarde y la noche, alcanzando hasta un 79% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur-suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los residentes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas con el viento.

El amanecer se producirá a las 08:11 y el ocaso será a las 21:03, lo que proporcionará un día largo y luminoso, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, hoy será un día tranquilo en Ponte Caldelas, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado dominado por nubes altas, pero a medida que avanza la mañana, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Hoy, 4 de abril de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con un cielo que seguirá mayormente despejado hasta el amanecer.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.