El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente variable a lo largo del día, comenzando en un 78% en la madrugada y disminuyendo hasta un 46% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 68% al caer la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades recreativas y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo para salir a caminar o realizar deportes al aire libre.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado del suroeste. La combinación de un cielo poco nuboso por la mañana y nubes altas por la tarde, junto con la ausencia de precipitaciones, hará de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana y la noche, cuando las temperaturas sean más frescas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Marín se despertará con un cielo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente en las horas centrales y de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche.

Hoy, 4 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a los 15 grados a media mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.