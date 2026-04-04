El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado dominado por nubes altas, pero a medida que avanza la mañana, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más agradable durante el día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 80% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de frescura.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 33 km/h. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente al caer la tarde y durante la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día agradable para paseos o actividades familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La temperatura descenderá a 11 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que promete un día ideal para disfrutar del aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se registrarán temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 62% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy en Redondela se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Hoy, 4 de abril de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con un cielo que seguirá mayormente despejado hasta el amanecer.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.