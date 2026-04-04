El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga constante, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 62% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. Sin embargo, la ausencia de lluvias y la estabilidad en las temperaturas permitirán disfrutar de un día agradable al aire libre.

El viento será un factor notable, soplando principalmente del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, el cielo experimentará un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a aparecer en la tarde. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permitirá que la luz del sol se filtre a través de estas nubes, creando un ambiente luminoso y agradable. La visibilidad será buena, aunque se espera que la bruma y la niebla se presenten en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en esos momentos.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y un viento moderado. La combinación de estos factores hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde. La jornada culminará con un hermoso ocaso a las 21:04, ofreciendo una vista espectacular para aquellos que deseen disfrutar del atardecer en la costa.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 52% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 48%, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en la tarde, antes de experimentar un leve aumento hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.