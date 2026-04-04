El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 48%, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 14°C en las horas centrales del día. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La brisa será suave, con vientos provenientes del este a una velocidad de 5 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 21°C hacia las 14:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, llegando hasta el 60%, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo continuará con predominancia de nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19°C a las 20:00 horas. El viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con una velocidad que podría alcanzar hasta los 12 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura al caer la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 71% hacia las 21:00 horas, lo que es típico para esta época del año.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos y encuentros familiares. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender. La puesta de sol se espera para las 21:04, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, A Guarda se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a lo largo de la madrugada. La humedad relativa comenzará en un 37%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 54% en las horas de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga constante, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en la tarde, antes de experimentar un leve aumento hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.