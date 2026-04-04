El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa será del 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que el día progrese, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, se anticipa un aumento gradual en la temperatura a partir del mediodía, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que se tornará más nublado, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando se prevé que las nubes altas dominen el panorama.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de O Porriño disfruten de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a que la humedad relativa disminuya gradualmente, alcanzando un 40% en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h desde el suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo poco nuboso por la mañana y un aumento de nubes altas por la tarde, junto con un viento moderado, hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante la mayor parte del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando, alcanzando los 11 grados a las 02:00 y 03:00, antes de estabilizarse en torno a los 10 grados a las 04:00.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se mantengan mayormente estables, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un mínimo de 11 grados a las 04:00 y 05:00 horas, antes de comenzar a subir nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.