El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 11 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% a medianoche y alcanzando picos de hasta el 91% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más frías del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 66% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con una velocidad que oscilará entre los 3 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 14:00 horas, cuando el viento del suroeste alcanzará su máxima velocidad, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico en la costa. Durante el resto del día, el viento se mantendrá en torno a los 10-12 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de O Grove podrán disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sin interrupciones climáticas.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. La combinación de nubes altas y la ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes y turistas disfruten de un día agradable en la localidad, ideal para paseos por la costa o actividades en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 7:00 AM. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 4 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante gran parte del día, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con períodos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.