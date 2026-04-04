El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que cubrirán el cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que garantiza un día seco y soleado, perfecto para paseos y actividades recreativas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, cuando el termómetro podría marcar hasta 19 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 80% por la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir más tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:04. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 12 grados, con una sensación térmica más fresca debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 52% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Hoy, 4 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el paisaje, manteniendo las temperaturas estables en torno a los 12 y 13 grados.

Hoy, 4 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente tranquilo en términos de condiciones climáticas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.