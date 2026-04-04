El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando, alcanzando los 11 grados a las 02:00 y 03:00, antes de estabilizarse en torno a los 10 grados a las 04:00.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender de nuevo. Para las 11:00, se espera que la temperatura alcance los 17 grados, y para el mediodía, se prevé un máximo de 19 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% a las 00:00 y disminuyendo a un 44% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de confort.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la presencia de nubes altas a partir de las 02:00, y se mantendrá así hasta la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 14:00, donde se espera que se registren 23 grados. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a 22 grados a las 16:00 y 20 grados a las 18:00.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. La racha máxima de viento se prevé que alcance los 33 km/h alrededor de las 13:00, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y las condiciones climáticas en general serán favorables para disfrutar de un día primaveral en Mos. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 23:00, con el cielo aún cubierto de nubes altas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa será del 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy en Redondela se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Hoy, 4 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente tranquilo en términos de condiciones climáticas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.