El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones climáticas que se mantendrán estables a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , con un leve descenso en las primeras horas del día, alcanzando su punto más bajo alrededor de las 3:00 AM, cuando se registrarán 9 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 46% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que la temperatura aumente hasta llegar a los 22 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente más cálido y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Moraña durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones climáticas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con ráfagas que oscilarán entre 5 y 32 km/h. Predominará del oeste y suroeste, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un ambiente más cálido y cómodo. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso en la temperatura, que volverá a situarse en torno a los 12 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo seco y las temperaturas moderadas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Barro se prepara para un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados a las 15:00 horas.

Hoy, 4 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente a partir de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados .

Hoy, 4 de abril de 2026, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 8 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.