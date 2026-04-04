El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se registrarán temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 62% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 26 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mantendrá nubes altas, permitirá la entrada de luz solar, lo que contribuirá a un ambiente cálido y agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta durante el día. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a lo largo de la jornada, pasando a ser del oeste hacia el final de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por la naturaleza o realizar actividades deportivas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 73% en las horas nocturnas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:03 horas. En resumen, Mondariz disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hoy, 4 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado dominado por nubes altas, pero a medida que avanza la mañana, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Hoy, 4 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará marcada por estas nubes, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso, especialmente durante la madrugada y al final de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.