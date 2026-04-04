El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A las 01:00, la temperatura se situará en 13 grados, y para las 02:00, descenderá a 12 grados. A partir de las 03:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, alcanzando su mínimo a las 05:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, especialmente entre las 06:00 y las 08:00, aunque no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias. La temperatura comenzará a recuperarse ligeramente a partir de las 09:00, alcanzando los 12 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a 15 grados a las 10:00. A medida que el día avanza, la temperatura seguirá aumentando, alcanzando un máximo de 20 grados entre las 14:00 y las 16:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 85% a las 00:00 y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 52% a las 15:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor podría ser notable en las primeras horas.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 11:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 17 km/h, y se mantendrá en torno a esa cifra durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a estar mayormente nublado, aunque sin riesgo de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 18:00 y bajando a 12 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 84% al final del día.

En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que aportará frescura a la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 17 grados a las 12:00 horas.

Hoy, 4 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las temperaturas oscilen entre los 10 y 14 grados , alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 55% y podría llegar hasta un 70% hacia el final de la jornada.

Hoy, 4 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente tranquilo en términos de condiciones climáticas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.