El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 8 grados a las 5 de la mañana, mientras que las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con 19 grados. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 53% en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 81% a última hora del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas nocturnas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar del entorno, ya sea paseando, haciendo deporte o simplemente relajándose al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Barro se prepara para un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados a las 15:00 horas.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 7:00 AM. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 4 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.